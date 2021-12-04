محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرية أم دومة في طما.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بقرية " أم دومة" بمركز طما، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أي معوقات، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، وحازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما، ومشرفي المشروعات من الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني، وممثلي مؤسسة " حياة كريمة ".

شملت جولة المحافظ بقرية "أم دومة" تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية "تحيا مصر"، والمقام على مساحة 460 متر مربع، ويضم " مركز تكنولوجي، وسجل مدني، ومكتب تموين، ومكتب تضامن اجتماعي، مكتب بريد، شهر عقاري، مجلس محلي، ووحدة محلية "، بنسبة تنفيذ 97%، ثم تفقد المحافظ مجمع الخدمات الزراعية بالقرية، والذي وصلت نسبة التنفيذ به 97%، كما تفقد تطوير مركز شباب أم دومة، وأعمال إنشاء وحدة الإسعاف، ومركز تنمية الأسرة والطفولة .

وأكد "الفقي" أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفيرها بالشكل اللائق، وتغيير واقع الريف بقرى سوهاج، موجها بالالتزام بأعلى معايير الجودة، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتنسيق المواقع العامة لتلك المشروعات .



المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بام دومة بطما (3)



المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بام دومة بطما (3)



المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بام دومة بطما (4)



المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بام دومة بطما (4)