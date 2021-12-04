تناول الكيوى يوميًا يحميك من أمراض القلب

كتب مروة هريدى

ينصح خبراء التغذية بتناول فاكهة الكيوى يوميًا وبشكل منتظم، نظرًا لفوائدها الصحية التي لا تعد ولا تحصى، حيث إن فاكهة كيوي مادة غذائية ممتازة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لتقرير وكالة "نوفوستى" الروسية.

ويتمتع الكيوى بخاصية أساسية هي السر في أنها تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية، وهي أن لديها القدرة على حرق الدهون "الكولسترول الضار" الذى يسد بدوره الشرايين التي تغذى القلب وتسبب في الأمراض الخطيرة المرتبطة بهذه الحالة.

كما ينصح خبراء التغذية بتناول الكيوي للأشخاص الذين يعانون من اضطراب عملية التمثيل الغذائي للدهون، حيث أنها غنية بفيتامين С وحمض الفوليك وفيتامين В6، لذلك يجب تناولها للوقاية من نقص الفيتامينات.

تعمل الكيوي أيضًا على إنتاج الكولاجين وهو البروتين المسئول عن حماية الجلد والبشرة من علامات الشيخوخة المبكرة، يطلق عليه أحيانًا منتج الشباب والجمال.

بجانب ذلك، تعتبر الكيوي مفيدة جدًا للنساء الحوامل، لأنه يحتوي على البوتاسيوم الضروري لعمل قلب الحامل والجنين بصورة طبيعية، بالإضافة إلى أنه يساعد على امتصاص الحديد، ويقلل من احتمال حدوث الإمساك.

ولكن هناك محاذير معينة لتناول الكيوى، بالرغم من فوائدها التي لا تعد ولا تحصى، إلا أنه يحذر تناولها بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المعدة وحساسية من الحمضيات، ومن هم معرضون للإسهال المتكرر.