النظام الغذائي للبروستاتا.. 5 عناصر غذائية تناولها يوميًا للوقاية

كتبت مروة هريدى

تصبح مشكلات البروستاتا أكثر شيوعًا مع تقدمك في السن، ومع ذلك، يمكنك تجنب حدوث بعض المشاكل الصحية المتعلقة بالبروستاتا عن طريق إجراء بعض التغييرات البسيطة على نظامك الغذائي، حيث يرصد موقع "إكسبريس"، 5 أطعمة يجب تناولها يوميًا لتعزيز صحة الرجال والوقاية من المشاكل المتعلقة بالبروستاتا، بما في ذلك سرطان البروستاتا

فيما يلي.. 5 أطعمة يجب أن تتناولها للحفاظ على الحالة الصحية للبروستاتا:



1- الطماطم

تحتوي الطماطم على مضادات أكسدة قوية تسمى اللايكوبين، والتي تشير بعض الأبحاث إلى أنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات، حيث يعتقد أن اللايكوبين يحد من تلف الخلايا، ويعتبر امتصاص الجسم للايكوبين أسهل من الطماطم المطبوخة بدلاً من النيئة، لذا فإن الصلصة والطماطم المجففة وعصير الطماطم هي أفضل مصادر اللايكوبين.

2- البروكلي

يعتبر البروكلي بحق غذاء خارق لفوائده الصحية العديدة، يحتوي هذا الخضار الورقية الخضراء على نسبة عالية من مادة تسمى سلفورافان، والتي تم ربطها بتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بالإضافة إلى كونها خضروات صحية للقلب.

3- الشاي الأخضر

غالبًا ما يتم الترحيب بالشاي الأخضر باعتباره مشروبًا ساخنًا وصحيًا، بالإضافة إلى الشاي والقهوة، يحتوي هذا المشروب اللذيذ على مركبات (EGCG) التي يُعتقد أنها تعزز صحتك العامة ونظام المناعة لديك.

4- الكمثرى والفواكه الأخرى

الكمثرى غنية بالألياف التي تم ربطها بتقليل مخاطر الإصابة بمشاكل البروستاتا، فالكمثرى وجبة خفيفة وصحية، ويمكن إضافتها للعديد من الوصفات لتحقيق أقصى فائدة، مثل تناول الشوفان الغني بالزنك، وهو معدن أساسي للرجل، مع شرائح الكمثرى والقرفة على الإفطار.

5- الرمان

هذه الفاكهة الحمراء هي مصدر ممتاز آخر لمضادات الأكسدة ، والتي تساعد جسمك على درء تلف الخلايا، حيث وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات نتائج واعدة لعصير الرمان الذي يوقف إنتاج خلايا سرطان البروستاتا، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر.