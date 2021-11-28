نصائح للوقاية من سرطان البروستاتا.. الحفاظ على الوزن وممارسة الرياضة أبرزها

كتبت مروة هريدى

يعد سرطان البروستاتا رابع أكثر الأنواع شيوعًا التي يتم اكتشافها بين الرجال في جميع أنحاء العالم، ولعل أبرز أعراضه، صعوبة فى التبول أو كثرة التبول ووجود دم في البول، ويزداد خطر الإصابة بالمرض مع تقدم العمر، حيث أن معظم الأشخاص الذين يتم تشخيصهم بهذا المرض تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

إلى جانب العمر، تلعب عوامل أخرى دورًا في نمو الخلايا السرطانية مثل النظام الغذائي وعادات نمط الحياة، وهناك أشياء يمكن إدارتها بسهولة للوقاية من سرطان البروستاتا، وبمناسبة شهر التوعية الصحية للرجال، دعونا نلقي نظرة على بعض التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة التي يجب على الرجال إجراؤها لتقليل المخاطر، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

اتبع نظامًا غذائيًا قليل الدسم

هناك نوعان من الدهون جيدة وسيئة، تعمل الدهون الجيدة على تحسين صحة قلبك وخفض الضغط وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة، بينما تعمل الدهون السيئة على عكس ذلك، ولتعيش حياة صحية، يجب استبدال الدهون الغير صحية بالدهون الصحية مثل المكسرات والسمن والأسماك، وتشير الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من الدهون غير الصحية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

أضف المزيد من الفواكه والخضروات

الخضار والفواكه غنية بالعناصر الغذائية، ويمكن أن تساعد الأعضاء الداخلية على العمل بشكل جيد، لذلك يجب عليك إضافتها لنظامك الغذائى لجني فوائدها المذهلة، حيث تساعد الفيتامينات والمعادن فيها أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

الحفاظ على وزن صحي

قد تعرضك زيادة الوزن أو السمنة أيضًا لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا والحالات المزمنة الأخرى، حيث تشير الدراسات إلى أن الرجال الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أكثر قد يزيدون من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، حيث يتباطأ لديهم التمثيل الغذائي ويميل معظمهم إلى زيادة الوزن.

الحفاظ على النشاط البدنى

قد تساعد التمارين الرياضية في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا وأمراض القلب وأنواع أخرى من الأمراض المزمنة، التمرين ضروري أيضًا للتحكم في الوزن وتحقيق التوازن في تناول السعرات الحرارية.

الإقلاع عن التدخين

الإفراط في التدخين يضر بصحتك، ويقلل من وظائف المناعة لديك مما يجعلك أكثر عرضة للحالات الصحية.