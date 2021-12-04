"المهنية الإعلامية" و"مواجهة العنف المجتمعى" ندوتان بإعلام بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 203، على عقد ندوتين بكلية الإعلام تحت عنوان "المهنية الإعلامية وتشكيل وعي الجمهور نحو القضايا العامة"، وندوة " العنف المجتمعي.. الأسباب وآليات المواجهة"، و ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور حسن، فى بيان له أن الهدف الرئيسي من عقد الندوات الحوارية بشكل مستمر هو نشر التوعية بأهمية دور الإعلام بوسائله المتعددة في تشكيل الوعي لأفراد المجتمع نحو القضايا العامة، وإدانة العُنف بمُختلف أشكاله وأنواعه وصوره والتخلص من ظاهرة العنف عن طريق معرفةَ الأسبابِ والدوافع التي يقومُ عليها ويستندُ على أركانها ومن ثم العمل على هدمها وتفكيكها وتجاوزها قبلَ وقوعها