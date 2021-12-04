اليوم السابع
Ads
السبت، 04 ديسمبر 2021 05:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"المهنية الإعلامية" و"مواجهة العنف المجتمعى" ندوتان بإعلام بنى سويف

السبت، 04 ديسمبر 2021 03:33 م
"المهنية الإعلامية" و"مواجهة العنف المجتمعى" ندوتان بإعلام بنى سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 203، على عقد ندوتين بكلية الإعلام تحت عنوان  "المهنية الإعلامية وتشكيل وعي الجمهور نحو القضايا العامة"، وندوة " العنف المجتمعي.. الأسباب وآليات المواجهة"، و ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور حسن، فى بيان له أن الهدف الرئيسي من عقد الندوات الحوارية بشكل مستمر هو نشر التوعية بأهمية دور الإعلام بوسائله المتعددة في تشكيل الوعي لأفراد المجتمع نحو القضايا العامة، وإدانة العُنف بمُختلف أشكاله وأنواعه وصوره والتخلص من ظاهرة العنف عن طريق معرفةَ الأسبابِ والدوافع التي يقومُ عليها ويستندُ على أركانها ومن ثم العمل على هدمها وتفكيكها وتجاوزها قبلَ وقوعها

 


أخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

جامعة بنى سويف

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة