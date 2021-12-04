الانتهاء من تبطين 352.4 كم من الترع بتكلفة 691 مليون جنيه ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف، بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي أطلقته القيادة السياسية، بهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، حيث تضمن التقرير نسب التنفيذ والأطوال، التى تم الانتهاء منها بكل مركز أومدينة، والعمليات الجارى طرحها والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وصرح المحافظ فى بيان له، طبقاً لتقرير أعده وكيل الوزارة جمال الباز، أنه يجرى العمل فى تنفيذ 39 عملية، وقد تم الانتهاء من تبطين 352.4 كم بتكلفة 691مليون و 578 ألف جنيهاً ،فيما يبلغ إجمالى أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 687كم تقريباً بتكلفة تزيد عن مليار و748مليون جنيهاً، لتخدم 244ألف و88 فداناً من خلال 154 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجارى تنفيذها بأطوال 588كم تقريباً تخدم زمام 181 ألف و470 فداناً باعتمادات تزيد عن مليار و437 مليون جنيهاً، فيما يصل إجمالى أطوال الأعمال الجارى طرحها وترسيتها 99كم تقريباً تخدم زمام 62ألف و618 فداناً.

كما شدد المحافظ على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع

يذكر أن المحافظ قد أصدر القرار (رقم 784 لسنة 2021 ) بتشكيل لجنة برئاسة النائب بلال حبش، للمرور والمعاينة على الطبيعة للمشروعات، للوقوف على نسب التنفيذ ورصد أية معوقات تواجه سير الأعمال لسرعة تذليلها وتوفير البدائل المناسبة ،لتسيهيل الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع الذى يوفر العوائد والمكاسب التى تعود على منظومة الري، بتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتقليل والهدر، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.