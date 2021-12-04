استشارى حالات حرجة بلندن: كثرة الطفرات قد تؤدى إلى إضعاف فيروس كورونا

ماجد تمراز

قال الدكتور حاتم سليمان استشارى الحالات الحرجة فى لندن، إن أعداد الحالات المكتشفة المصابة بمتحور أوميكرون، لكن مازال دلتا هو المتحور السائد، والقلق كان بسبب الطفرات الموجودة بالمتحور الجديد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون أعراضه بسيطة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "اللقاحات دورها تقليل أعراض الإصابة، وتقليل أعداد الحالات الحرجة، وحتى الآن منذ بداية اكتشاف المتحور، وعلى الرغم من الطفرات التى شهدها، لم يتسبب فى وفيات".

وقال: "من الممكن والمحتمل وليس مؤكد أن تكون الطفرات التى تعرض لها الفيروس جعلته أضعف، وأعتقد أننا لو استمرينا بنفس المعدل، فيمكننا أن نقول أن هذا المتحور أضعف من غيره من المتحورات".