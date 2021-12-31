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189 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا خلال 24 ساعة

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 08:01 م
189 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا خلال 24 ساعة كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت بريطانيا عن تسجيل 189 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة المتحدة هذا العام أفضل لدرجة لا تقارن بالوقت نفسه من العام الماضي، على الرغم ما تشهده البلاد حاليا من إحصائيات قياسية في عدد الإصابات التي تسببها سلالة أوميكرون.

وقال جونسون - في رسالته بمناسبة العام الجديد، وفق ما نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني ونقلته الصحف البريطانية - "إنه مهما كانت التحديات التي لا يزال القدر يلقيها في طريقنا ومهما كانت مخاوفنا بشأن الأسابيع والأشهر المقبلة، لاسيما حول أوميكرون والأعداد المتزايدة في المستشفيات.. يمكننا أن نقول شيئا واحدا على وجه اليقين - موقفنا في الـ31 من ديسمبر أفضل بكثير من العام الماضي".

 

 


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