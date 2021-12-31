اليوم السابع
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الجمعة، 31 ديسمبر 2021 04:02 م
أكرم القصاص
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نيوزيلندا أول دولة تستقبل العام الجديد بالألعاب النارية.. فيديو

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 02:51 م
نيوزيلندا أول دولة تستقبل العام الجديد بالألعاب النارية.. فيديو نيوزيلندا تستقبل العام الجديد بالألعاب النارية
وكالات الأنباء

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استقبلت نيوزيلندا العام الجديد 2022، بإطلاق الألعاب النارية، وهى من ضمن أوائل دول العالم التى تستقبل العام الجديد، وسط استمرار تفشى فيروس كورونا الذى يقيد الاحتفالات حول العالم، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وتختلف بداية الاحتفال من دولة لأخرى حسب موقع كل دولة وفقا لخطوط الطول والعرض وخط جرينتش.

ويعد سكان جزير كيريتيماس ("الميلاد") المرجانية وهي إحدى الجزر التابعة لجمهورية كيريباتي في وسط المحيط الهادئ، أول من يستقبل قدوم العام الجديد.

مع حلول العام الجديد، فإن معظم دول العالم إما على وشك أو في منتصف موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، وذلك وسط انتشار متحور "أوميكرون".

وقد تم إلغاء الاحتفالات في إيطاليا وباريس وميدان ترافالغار بلندن. أما في الهند فقد تم فرض قيود في جميع أنحاء البلاد، كما تم فرض قيود صارمة للسيطرة على انتشار الفيروس.

 

 


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