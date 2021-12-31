نيابة كرموز تعاين موقع حادث مقتل شاب على يد شقيقه فى كوم الشقافة

الإسكندرية أسماء على بدر

بدأت نيابة كرموز بالإسكندرية، التحقيق ومعاينة مكان حادث مصرع أحد الأشخاص على يد شقيقه بعد نشوب مشاجرة بينهما.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شقيقين ومصرع أحدهما.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى مستشفى جمال حمادة، لكشف ملابسات الحادث.

وبالفحص، تبين وجود جثة المدعو "جمال.ف"، 30 عامًا، صاحب مسمط، وبها إصابات طعنية وذبحية.

وكشفت تحريات المباحث، نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه "م.ف" 41 عامًا، صاحب مسمط، بسبب الخلاف على الميراث، فأصاب الأول شقيقه بسلاح أبيض "سكين"، في وجهه ليسدد له الأخير طعنتين نافدتين في البطن وذبحه من رقبته.

جرى نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما لاذ المتهم بالفرار، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.