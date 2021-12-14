تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية عبر "فيس بوك" بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية ، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإنشاء صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي لبيع الأسلحة النارية والبيضاء لعملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى الأدلة الجنائية لفحصها.

وتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من الأجهزة الأمنية، يفيد برصد إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تقوم بعرض أسلحة بيضاء للبيع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد المكان وألقي القبض علي المسئول عن الصفحة المشار إليها حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز، وتبين أنه عاطل، مقيم بمحافظة القليوبية، له معلومات جنائية.

وبتفتيشه عثر بحوزته علي 2 طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، و2 طبنجة محدث صوت، وبمواجهته قرر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار بها علي عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.