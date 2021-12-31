اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 06:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء دمياط: رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 127 طنا

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 05:22 م
ميناء دمياط: رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 127 طنا ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه : إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة ،و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11505 طن تشمل : 6435 طن فوسفات و 750 طن صويا و 200 طن مولاس و 2820 طن رمل و 1300 طن يوريا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39438 طن تشمل :  15174 طن ذرة و 2915 طن قمح و 8825 طن خردة و 2360 طن حديد و 932 طن خشب زان و 8000 طن فول صويا و 4487 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1232 طن .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 375 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بطاطس و ملوخية و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( برسيم و بصل و فول سوداني و فول و ليمون ) و فواكه (  برتقال و بلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و سلوفينيا و هونج كونج و سنغافورة .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 718 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2034 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 126156 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 132446 طنا .

كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1204 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4414 شاحنة .

 


دمياط

اخبار دمياط

اخبار الموانى

ميناء دمياط

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة