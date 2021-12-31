ميناء دمياط: رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 127 طنا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه : إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة ،و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11505 طن تشمل : 6435 طن فوسفات و 750 طن صويا و 200 طن مولاس و 2820 طن رمل و 1300 طن يوريا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39438 طن تشمل : 15174 طن ذرة و 2915 طن قمح و 8825 طن خردة و 2360 طن حديد و 932 طن خشب زان و 8000 طن فول صويا و 4487 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1232 طن .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 375 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بطاطس و ملوخية و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( برسيم و بصل و فول سوداني و فول و ليمون ) و فواكه ( برتقال و بلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و سلوفينيا و هونج كونج و سنغافورة .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 718 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2034 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 126156 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 132446 طنا .

كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1204 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4414 شاحنة .