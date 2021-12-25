ميناء دمياط: حركة الصادر من البضائع العامة 14424 طنًا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة ، منها السفينة ( KLAVSEN ) والتى ترفع علم بنما و يبلغ طولها 81 مترا و بعرض 11 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من النترات و السفينة ( SPRING PLOEG ) والتى ترفع علم جزر كيمان و يبلغ طولها 146 مترا و بعرض 24 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الميثانول .

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14424 طنا تشمل : 6350 طنا فوسفات و 2800 طن رمل و 1708 طن أسمنت و 566 طن نترات .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 86951 طن تشمل : 44065 طن ذرة و 10664 طن قمح و 13508 طن خردة و 6714 طن حديد و 12000 طن سلاج .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 347 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( أعشاب وسمسم و فول و ليمون ) و فواكه ( برتقال و بلح ) يتم تصديرها إلى كل من سلوفينيا و اندونيسيا و هونج كونج و هولندا و اسبانيا و بنجلاديش و فرنسا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 54 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2406 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129712 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 137022 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2600 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2688 شاحنة .