مياه القليوبية تنتهى من أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعد ليلة شتوية.. صور

القليوبية ـ إبراهيم سالم

انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الرئيسية والطرق الحيوية والأنفاق فور سقوط الأمطار ليلة أمس الخميس على عدد من المناطق بالمحافظة.

وتابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال رفع مياه الأمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر وطريق بنها المنصورة، والانفاق بطريق مصر الإسكندرية الزراعي ومدينة بنها.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار علي مدن المحافظة وجه بنشر معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة وتشكيل غرف عمليات بالفروع علي مدار الساعه لتلقي بلاغات تجمعات مياه الامطار والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والإدارة العامة للمرور.

وكان قد تعرض عدد من مدن وقرى محافظة القليوبية، فى الساعات الأخيرة مساء أمس الخميس، لسقوط أمطار متوسطة ونشاط حركة الرياح، إلى جانب شدة البرودة التى تشهدها المحافظة، وسط إعلان حالة الطوارئ من قبل اللواء عبد الحميد الهجان لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، وإعلان تعطيل الدراسة بمدارس المحافظة.

فيما أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أكد على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف الجوية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.

ووجه المحافظ، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما وجه، بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.

أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار



جانب من العمل الليلى



خلال رفع مياه الأمطار