مطرانية بورسعيد: منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا قداسات رأس السنة

بورسعيد - محمد عزام

أصدر الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها تعليمات بضرورة إحضار جميع المصلين الذين سوف يتواجدون فى الكنيسة لأداء صلوات قداس رأس السنة اليوم الخميس أو قداس عيد الميلاد المجيد يوم 6 يناير المقبل، شهادة تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد والتى تؤكد الحصول على الجرعتين من اللقاح.



وأكد القس أرميا فهمى المتحدث الإعلامى باسم مطرانية الأقباط، أن تعليمات مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، تأتى حرصا منه للحفاظ على صحة جميع المواطنين الذين سيتواجدون فى الكنيسة من أجل إتمام صلوات المناسبات القادمة بكل أمان، وتماشيا مع تعليمات البابا تواضورس الثانى بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية ،و تماشيا أيضا مع سياسة الدولة وتعليمات وزارة الصحه فى إتباع تطبيق الإجراءات الاحترازيه لمواجهه فيروس كورونا المستجد.



كما أكد القس أرميا فهمى بأنه لن يتم السماح لدخول أى شخص لن يحمل بطاقة التطيعم والتى تؤكد حصوله على الجرعتين، ومن لا يحمل البطاقة او صورتها على الموبايل لن يتم السماح بدخوله للكنيسة.



وشدد القس أرميا فهمى المتحدث الإعلامى بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس على الجميع بضرورة إرتداء الكمامة فى الصلوات والتجمعات داخل الكنيسة، مؤكدا بأنه سوف يتم قياس الحرارة للجميع للتأكد من حالتهم الصحية والإطمئنان بأن الأوضاع مستقرة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث الإعلامى بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأنه بالفعل تم تعقيم جميع كنائس محافظة بورسعيد قبل أداء صلوات قداس ليلة رأس السنة اليوم، كما سيكون هناك تعقيم دورى مستمر خلال تلك الفترة يوميا أيضا وذلك لحضور جميع الصلوات القادمة وصولا لقداس عيد الميلاد المجيد لرفع نسبة الحضور وعدم التقيد بنسبة ال 25 %.







تعقيم إحدى الكنائس بورسعيد



تعقيم الكنائس ببورسعيد



تعقيم كنيسة في بورسعيد



جانب من عمليات التعقيم









