مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارة مع تروسيكل بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 أخرون في حادث تصادم، سيارة رقم " ج ل ب 4127"، مع توك توك مجهول مع رصيف، على محور 30 يونيو باتجاه محافظة بورسعيد بجوار محطة الوطنية 3، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، ورفض المصابين النقل إلى المستشفى لتلقى العلاج، بينما تحولت جثة المتوفى إلى إشلاء وفى انتظار معاينة الشرطة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد تصادم رقم " ج ل ب 4127"، مع توك توك مجهول مع رصيف، على محور 30 يونيو باتجاه محافظة بورسعيد بجوار محطة الوطنية 3، وأسفر الحادث عن مصرع شخص مجهول الهوية، وإصابة أحمد يحيى الجلاد، 31 عامًا، من بورفؤاد مصاب جرح 2 سم بالأنف وسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد إبراهيم فاروق، 29 عامًا، من بورفؤاد، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد محمد سمير، 33 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، والجثة في الحادث لشخص مجهول الهوية، عمرة تقريبًا 35 عامًا، وتحولت جثتة إلى إشلاء.