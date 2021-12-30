اليوم السابع
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إصابة 12 عاملا فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى ربع نقل بفايد فى الإسماعيلية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 03:52 م
إصابة 12 عاملا فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى ربع نقل بفايد فى الإسماعيلية إسعاف -أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أصيب 12 شخصًا في حادث تصادم سيارة ملاكى رقم "د ص ق8539" مع سيارة ربع نقل، رقم "ط ص أ 6138"، تقل عمال أمام وحدة مرور فايد بطريق "الإسماعيلية - السويس"، بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق ‏إسعاف الإسماعيلية بـ 6 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسور واشتباه ما بعد الارتجاج.

 

‏وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد في تصادم سيارة ملاكى رقم "د ص ق8539"، مع سيارة ربع نقل، رقم "ط ص أ 6138"، تقل عمال أمام وحدة مرور فايد بطريق "الإسماعيلية - السويس"، بمحافظة الإسماعيلية، ‏وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وتحرر محضر بالحادث.


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