إصابة 12 عاملا فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى ربع نقل بفايد فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصيب 12 شخصًا في حادث تصادم سيارة ملاكى رقم "د ص ق8539" مع سيارة ربع نقل، رقم "ط ص أ 6138"، تقل عمال أمام وحدة مرور فايد بطريق "الإسماعيلية - السويس"، بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق ‏إسعاف الإسماعيلية بـ 6 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسور واشتباه ما بعد الارتجاج.

‏وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد في تصادم سيارة ملاكى رقم "د ص ق8539"، مع سيارة ربع نقل، رقم "ط ص أ 6138"، تقل عمال أمام وحدة مرور فايد بطريق "الإسماعيلية - السويس"، بمحافظة الإسماعيلية، ‏وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وتحرر محضر بالحادث.