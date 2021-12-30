إصابة 12 عاملا فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى ربع نقل بفايد فى الإسماعيلية

أصيب 12 شخصًا في حادث تصادم سيارة ملاكى رقم "د ص ق8539" مع سيارة ربع نقل، رقم "ط ص أ 6138"، تقل عمال أمام وحدة مرور فايد بطريق "الإسماعيلية - السويس"، بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 6 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسور واشتباه ما بعد الارتجاج.
وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد في تصادم سيارة ملاكى رقم "د ص ق8539"، مع سيارة ربع نقل، رقم "ط ص أ 6138"، تقل عمال أمام وحدة مرور فايد بطريق "الإسماعيلية - السويس"، بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وتحرر محضر بالحادث.
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