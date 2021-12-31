مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بمدينة السلوم في مطروح

مطروح - حسن مشالي

لقي شخص مصرعه وأصيب شخص آخر، بإصابات متنوعة، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة، في مدينة السلوم، وتم نقلهما إلى مستشفى السلوم التخصصي، وتقديم الإسعافات اللازمة للمصاب وتحويله إلى مستشفى مطروح العام لتلقي العلاج.

دخل استقبال مستشفى السلوم التخصصي، إثر حادث انقلاب سيارة، حسين رجب طاهر " 17 سنة " – من السلوم- يعاني من اشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف داخلي، وتم عمل الإسعافات اللازمة، ولم تستجب الحالة وتوفيت.

كما دخل المستشفى وليد كمال عبد السلام " 16 سنة" – من السلوم – مصاب بكسر مضاعف بالساعد الأيمن، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له وتحويله إلى مستشفى مطروح العام لاستكمال العلاج.

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، قد تلقت بلاغاً بوقوع انقلاب سيارة ملاكي، فتم الدفع بسيارات إسعاف، لإخلاء المصاب والجثة ونقلهما إلى مستشفى السلوم، وبعد عمل الإسعافات الأولية للمصاب تم نقله لمستشفى مطروح العام، كما تم إجراء معاينات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.