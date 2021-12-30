إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة إسعاف بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة إسعاف محملة ببعض المستلزمات الطبية على الطريق الزراعي القاهرة، بمحافظة المنيا، أثناء توجهها إلى مستشفى بنى مزار العام.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة إسعاف محملة ببعض المستلزمات الطبية تابعة لمستشفى بني مزار العام، وأثناء مرورها أمام كوبري الشريعي بسمالوط تعرضت للانقلاب، تفادياً لأحد الأشخاص يستقل دراجة نارية.



وأسفر الحادث عن إصابة شخصين ونقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعى.