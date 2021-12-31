مصرع سيدة صعقا بالكهرباء داخل منزلها بمركز كوم حمادة في البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

لقيت سيدة مصرعها صعقا بالكهرباء داخل منزلها بمركز كوم حمادة بالبحيرة، وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين استقبال مستشفى بدر المركزى "حنان. ك.ع" 25 سنة جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي داخل المنزل بمركز كوم حمادة.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

يذكر أن قرية الإمام الغزالى بمركز الدلنجات بالبحيرة قد شهدت مصرع عامل زراعى مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء العمل داخل مزرعة.

وتم نقل الجثة مشرحة غرفة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات كما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.