محافظ البحيرة: انتشار المعدات بجميع المناطق للتعامل مع مياه الأمطار

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، على إستمرار الإنعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة مع رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها فى أسرع وقت.

وأشار المحافظ إلى استمرار كافة الجهود وإنتشار المعدات والأطقم تحت إشراف كافة القيادات لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة منذ أمس الخميس.

و تشهد المحافظة نشاط رياح، وأمطار متوسطة ورعدية أحياناً متوقعة بنسبة ( 50 – 60% ) على السواحل الشمالية، فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلاً متوقعة بنسبة 40% على مناطق متفرقة من المحافظة .

ووجه اللواء المحافظ إدارة الأزمات والوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد بجميع المرافق وإستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها فى أسرع وقت والإلتزام بكافة التعليمات، واتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

كما وجه بمراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أى أسلاك كهرباء مكشوفة، ويهيب محافظ البحيرة بالسادة المواطنين فى حالة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة الإلتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى، وكذا الإلتزام بإتباع الإرشادات التى تم التنوية عنها والتأكيد عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومنها :-

• تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأى سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية .

• تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك .

• فصل التيار الكهربائى عن المنزل فى حالة الخطورة المحتملة .

• التواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحى ) فى حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها .

• فصل التيار الكهربائى الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائى .

• عدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة .

• عدم الوقوف فى الأماكن المكشوفة فى حال حدوث البرق .