محافظ مطروح يتفقد الخدمات بمدينة برانى ويفتتح وحدة صحية بـ6 ملايين جنيه

مطروح - حسن مشالي

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، زيارة ميدانية لمدينة سيدي برانى، اليوم الجمعة، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وافتتاح وحدة الزويدة الصحية بتكلفة 6 ملايين جنيه، ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك بحضور النواب جمال الشورى وعيسى أبو تمر وحسن أبو قديرة ورزق جالي أعضاء مجلس النواب عن محافظة مطروح.

وافتتح المحافظ الوحدة الصحية بقرية الزويدة بمركز برانى، بتكلفة 6 ملايين جنيه، نفذها فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، على مساحة كلية 2217 و المبنى على مساحة 250 متر وتتكون الوحدة من دورين، الدور الأول يضم عيادة استقبال، وعيادة خارجية، ومعمل وصيدلية، و غرفة تطعيمات، ويضم الدور الثاني، استراحات للأطباء والتمريض، بالإضافة إلى غرفة كشف وقاعة ندوات.

وتخدم الوحدة الصحية بالزويدة أهالي القرية و4 قرى أخرى والتوابع المجاورة، عدد سكانهم 11 ألف و 409 نسمة، وذلك من خلال 2 طبيب و2 تمريض و2 صيدلي وعامل.

ووجه محافظ مطروح، بضرورة تواجد الطاقم الطبي والتمريض، بصفة مستمرة داخل الوحدة، وكلف رئيس قرية الزويدة، بالمتابعة المستمرة للوحدة الصحية، مع متابعة وتيسير مزيد من الخدمات لأهالي القرية.

رافق المحافظ والنواب، العميد ياسر عامر رئيس مركز و مدينة برانى، والدكتور احمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، والمهندس طارق مسعد مدير عام الأبنية التعليمية والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح و حسين السنيني مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية والعمد والمشايخ والأهالي.