اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 09:43 م
محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة، غداً السبت، الموافق الأول من شهر يناير 2022، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب والمعلمون" بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.


يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت أن تتعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطارًا غزيرة، وبناء عليه أصدر محافظ كفر الشيخ قرارا بغلق المدارس مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

وكان وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لعمال والعاملين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، على المجهود المبذول لرفع مياه الأمطار، موجها بمواصلة المزيد لرفع المياه، وتيسر حركة المواطنين في الشوارع والأحياء.

 

وتابع اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، الأعمال التي تشهدها مدن وقرى المحافظة لرفع مياه الأمطار، ورفع المخلفات، والتواصل المستمر مع الوحدات القروية، تنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

 

كما تفقدت المهندسة عايدة ماضي، سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار بعدد من المدن ومنها مدينة دسوق، بحضور رئيس مدينة دسوق، السيد عبد الستار ونوابه ورؤساء الأحياء.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

امطار

تعطل دراسة

مدارس

جهات معنية

هيئة الأرصاد

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