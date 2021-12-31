رؤساء مدن كفر الشيخ يتابعون رفع مياه الأمطار من الشوارع والقرى.. صور

ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية الصحة ولا غرفة العمليات بمرفق الإسعاف حتى الآن، وقوع أى حوادث على الطرق الرئيسية أو الفرعية، وخاصة الطريق الدولى الساحلي الواصل بين 6 محافظات " الاسكندرية ،البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد"، وروافده " بلطيم- كفر الشيخ، و "كفر الشيخ- طنطا، وكفر الشيخ-المحلة"، وأشرف رؤساء مدن " كفر الشيخ، بلطيم، فوه، مصيف بلطيم، دسوق، سيدي غازي".

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على رفع مياه الأمطار من شوارع وإحياء غرب وشرق العاصمة، كما تابع رفع مياه الأمطار بقرى المركز، موجها بتواجد رؤساء الوحدات القروية ورؤساء الأحياء والشوارع لرفع مياه الأمطار أولا بأول.

كما تابع مبروك، رفع مياه الأمطار من قرى محلة موسى ومتبول والطايفة، ومازالت جولاته مستمرة لمتابعة رفع مياه الأمطار بالقرى التابعة للمركز، موجها نواب رؤساء المدينة بالتواجد بالشوارع المتعددة والمزلقان الوسطاني، ومنطقة غرب المدينة.

كما أشرف على سلامه، رئيس مدينة سيدى غازي، على رفع مياه الأمطار من شوارع المدينة والقرى المحيطة بها، موجها الشكر لكل العاملين بمجلس المدينة على متابع رفع مياه الأمطار، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع مياه الأمطار من أحياء المدينة، إضافة لرفع مياه الأمطار بقرى شباس الشهداء، و شباس الملح، وشابه، وجمجمون والصافية، وعدد من التوابع، ومازالت أعمال الرفع مستمرة ببقية المدن.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال رفع مياه الأمطار من أحياء وشوارع مدينة فوه، وتفقد عدد من القرى لمتابعة رفع مياه الأمطار بقرى سنديون، وقبريط،ويواصل جولاته ببقية قرى مركز فوه، لمتابعة رفع مياه الأمطار.

وأشرف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على رفع مياه الأمطار بشوارع وقرى بلطيم، كما تابع إستمرار تسليك وتطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالمدينة ، فضلا عن رفع كفاءة المطابق وصفايات المطر، كما تابع رفع مياه الأمطار بقرى الساحل، وسوق الثلاثاء والبنايين، وبر بحري وقرى الخريجين.

كما تابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال سحب وإزالة مياه الأمطار بشوارع المدينة وطريق الكورنيش والتأكد من تشغيل وسلامة صفايات الأمطار وتشغيل محطات الصرف الصحي، وتابع حملة النظافة والتجميل وإزالة الحشائش وتقليم الأشجار ورفع التراكمات الموجودة بمنطقة الفنار وتنظيف الجزيرة الوسطى بالطريق الرئيسى بمنطقة الفنار.

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار المتوقع سقوطها خلال ال48 ساعة المقبلة حسب نشرة هيئة الأرصاد المصرية.

وتلقى محافظ كفر الشيخ تقارير من غرف العمليات بديوان عام المحافظة تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرف عمليات فرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، عن الحالة العامة بالمحافظة، موجهاً برفع مياه الأمطار من أفنية المدارس ومراكز الشباب، ومن أسطحها، كما وجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطا، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

كما كلف محافظ وكيل وزارة الري ورئيس مصلحة الكهرباء والميكانيكا، بمراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ والروافع الإحتياطية بجميع المصارف بدائرة المحافظة، لمواجهة أي تغيرات مناخية ، موجهاَ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي وجميع البيارات والتأكد من تغطيتها، وجودة تشغيل روافع الصرف لاستيعاب أي زيادة في كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار، كما كلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الكهرباء، بمراجعة أعمدة وكشافات الانارة وعوازل وأسلاك الكهرباء، كما كلف الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين.