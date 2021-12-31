اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 10:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعطيل الدراسة غدًا بالمدارس فى الغربية لسوء حالة الطقس

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 09:23 م
تعطيل الدراسة غدًا بالمدارس فى الغربية لسوء حالة الطقس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قراراً بتعطيل الدارسة غداً السبت 1/1/2022 بجميع المدارس في نطاق المحافظة، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

 

وشمل القرار الطلاب والمعلمون على أن يستثنى من ذلك القيادات الإشرافية وفقاً لاحتياجات العمل التي يحددها مديري الإدارات.

 

ويهيب الدكتور طارق رحمي المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما يهيب السائقين بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.

 


محافظ الغربية

مدارس الغربية

تعطيل الدراسة بمدارس الغربية

طقس محافظة الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة