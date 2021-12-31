محافظ كفر الشيخ يتواصل مع أسر المفقودين بالمركب الغارقة ويتابع أعمال البحث

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اتصالاً هاتفيا مع أسر الصيادين ال6 المفقودين في مياه البحر المتوسط لغرق مركبهم، وأنقذت العناية الإلهية 3 أخرين، وأرسل وفداً لأسر الصيادين، موجها بالمتابعة المستمرة.

واستمع محافظ كفر الشيخ لوالد الصيادين الأربعة أحمد الجمال، مؤكداً أنه يتابع الجهود المبذولة للبحث عن المفقودين، داعيا الله أن يخفف آلام فقدهم، كما تواصل مع علي الجمال، أحد الصيادين الناجين.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر للمشاركين في أعمال البحث من الدولة والقوات البحرية، والأهالي والغواصين والصيادين، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ونظراً لسوء الأحوال الجوية، ستتواصل أعمال البحث بدء من الغد السبت، داعيا الله أن يتم العثور عليهم.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد تواصل مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والجهات المعنية، لمتابعة حادث سروح مركب سيدنا الحسين من ميناء البرلس، فور ورود إخطار من رئيس ميناء برج البرلس، يوم الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث غرق المركب في البحر الأبيض المتوسط منتصف ليل يوم الاثنين الماضي على بعد مسافة 15 ميل غرب بورسعيد و 10 ميل شرق دمياط على متنها 10 أشخاص وهم طاقم المركب.



وأنقذت العناية الإلهية 3 صيادين، عمر شعبان عبد ربه، وحسن علي حسن، وعلى حسن محمد، وتمت متابعة أعمال نقلهم واجراء الكشف الطبي عليهم، وعادوا لمنازلهم، لاستقرار حالتهم، وجاري البحث عن 6 آخرين من طاقم المركب، من بينهم 4 من أسرة واحدة، وزوج شقيقتهم وابن خالتهم وتواصل غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة.