أسرة 6 صيادين مفقودين فى غرق مركب صيد بمياه البحر المتوسط: "نفسنا نلاقيهم"

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة تليفزيون اليوم السابع حالة حزن أسرة أحمد جمال من قرية البنايين التابعة للبرلس، لفقدهم 4 من أبنائه الصيادين في عرض البحر المتوسط، بالإضافة لزوج شقيقتهم وابن خالتهم، لغرق مركب الصيد بهم في منطقة حجر ابو الروس الواقعة بين محافظتي دمياط وبورسعيد.

وقال أحمد جمال والد4 من ضحايا مركب كفر الشيخ، وهو يبكي بالدموع، أن أبناءه الأربعة خرجوا فى رحلة صيد وليس لديه أبناء غيرهم، ومعهم زوج ابنته وابن خالته، وجميعهم مفقودين بعد غرق المركب، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن، حيث غرق بهم المركب بين محافظتي بورسعيد ودمياط، في منطقة قريبة من حجر أبو الروس بنطاق محافظة دمياط.

وقال والد الصيادين الأربعة، إنه يوجه الشكر لكل المسئولين الذين تواصلوا معه والجهود المبذولة للعثور على أبنائه، مناشداً ببذل مزيد من الجهد للعثور عليهم أحياء أم أموات، ليرتاح قلبه.

وأضافت والدة الصيادين الأربعة أنهم خرجوا لعملية صيد يوم السبت الماضي، واطمأنت عليهم بعدها بيوم وكانوا بخير، حتى أتاها الخبر بغرق المركب، ونجاة عم وابن عم أبنائها، وإنها تريد أبناءها أحياء أو أموات حتى يستريح قلبها، مؤكدة أنهم حصيلة حياتها، وأن قلبها ينفطر عليهم.