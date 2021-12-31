اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: استمرار تعطيل الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية غدًا

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 11:15 م
محافظ الإسكندرية: استمرار تعطيل الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية غدًا أمطار ـ أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار تعطيل الدراسة غدًا السبت الموافق الأول من يناير 2022 للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية التي تعمل بنظام الفترتين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن 5 ٪ (ذوي الاحتياجات الخاصة) والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية غداً السبت، وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار موجة الطقس السيئ.

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها الجهات المعنية. ويأتي ذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

 

 

 


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