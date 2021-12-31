لافروف: نحافظ على اتصالات العمل مع ممثلي حركة طالبان الأفغانية

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تحافظ على اتصالات العمل مع ممثلي حركة طالبان التي تتولى مقاليد السلطة حاليًا في أفغانستان.



وأضاف لافروف- في تصريح خاص لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الجمعة، "نحن نحافظ على اتصالات عملية مع ممثلي السلطة الأفغانية الجديدة، من خلال سفارتنا في كابول"، مُشيرًا إلى أن المجال الإنساني أصبح مجالًا مهمًا للتفاعل العملي في ظل ظروف الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها أفغانستان حاليًا.



وأوضح كبير الدبلوماسيين الروس، أن موسكو سلمت عدة دفعات من المساعدات الإنسانية إلى كابول خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2021، كما ساعدت الطلاب الأفغان على القدوم إلى روسيا لمواصلة تعليمهم.