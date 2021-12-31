عروض فنية وكورال أطفال بميدان المحطة بمدينة أسوان احتفالا بالكريسماس.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظم فرع ثقافة أسوان، مساء اليوم، الجمعة، عروض فنية وغنائية بميدان محطة القطار بمدينة أسوان، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة 2022 .

وقدمت الفرق المختلفة بقصور الثقافة، كورال أطفال وعروض غنائية وفنية أمام شجرة الكريسماس بالميدان، وهو ما جذب عدد كبير من المواطنين للتجمع حول هذه الفرق الفنية والتقاط الصور التذكارية فى ظل أعمال التطوير والتجميل التى جرت بميدان المحطة وحديقة درة النيل والسوق السياحى بمدينة أسوان.

وكانت محافظة أسوان، قد وضعت شجرة كريسماس كبيرة بميدان المحطة وشكل لعام 2022، مع إضافة بعض الإضاءة المختلفة احتفالا بأعياد رأس السنة والكريسماس.



عروض فنية وكورال أطفال بميدان المحطة بمدينة أسوان احتفالا بالكريسماس (2)



عروض فنية وكورال أطفال بميدان المحطة بمدينة أسوان احتفالا بالكريسماس (3)



عروض فنية وكورال أطفال بميدان المحطة بمدينة أسوان احتفالا بالكريسماس (4)



عروض فنية وكورال أطفال بميدان المحطة بمدينة أسوان احتفالا بالكريسماس (5)



عروض فنية وكورال أطفال بميدان المحطة بمدينة أسوان احتفالا بالكريسماس (6)



عروض فنية وكورال أطفال بميدان المحطة بمدينة أسوان احتفالا بالكريسماس (7)