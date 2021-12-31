اليوم السابع
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الجمعة، 31 ديسمبر 2021 09:08 م
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شوارع قنا مليانة بشر.. احتفالات ضخمة بمناسبة رأس السنة والعام الجديد.. فيديو

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 09:07 م
شوارع قنا مليانة بشر.. احتفالات ضخمة بمناسبة رأس السنة والعام الجديد.. فيديو احتفالات ضخمة فى قنا بمناسبة رأس السنة
قنا صابر سعيد

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شهدت شوارع محافظة قنا خروج أعداد من المواطنين، احتفالا برأس السنة الميلادية، وتواجد الأسر في الشوارع.

 

واتخذت محافظة قنا حزمة من الإجراءات تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد، حيث شهدت الشوارع استعدادات أمنية مكثفة وتواجد أمني ومروري لتنظيم حركة السير، كما تم الدفع بطفطف متجول في شوارع المدينة.

 

وكان قد أرسل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالعام الميلادي الجديد 2022

 

كما بعث المحافظ، ببرقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والوزراء والمحافظين، بالعام الميلادي الجديد وأن يبارك الله جهودهم وأن يوفقهم لما فيه الخير والتقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة.

 

 


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