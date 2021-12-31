تكثيف أمنى بالميادين ومحيط الكنائس بالبحر الأحمر لتأمين احتفالات رأس السنة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد محيط الكنائس والميادين بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، استنفار أمنى مكثف لتأمين احتفالات رأس السنة، حيث كثفت مديرية أمن البحر الأحمر، من تواجدها بمحيط الكنائس والفنادق والمنتجعات المختلفة.

من جانبها أغلقت إدارة مرور البحر الأحمر، بعض الطرق المؤدية للكنائس المختلفة أمام السيارات وسمحت بالمرور للمشاه خلال فترة الاحتفالات برأس السنة وعيد الميلاد المجيد وشددت من الدوريات الامنية .

ورفع اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة، كما تم إلغاء راحات الضباط ورفع درجة الاستعداد القصوى.

من جانب أخر استعدت فنادق الغردقة والبحر الأحمر بشكل عام لاستقبال العام الجديد بالاحتفالات وتعليق الزينة وتقديم عشاء فاخر لعملائها، حيث تخطت نسبة اشغالات ال75 %، وهناك بعض الفنادق اعلنت انها كاملة العدد.

وكانت استعدت إدارة مطار الغردقة الدولى، لاستقبال العام الجديد بتعليق الزينة وأشجار الميلاد في كل أركان المطار لإدخال البهجة علي الوافدين من الركاب وخاصة من السياح الذين حرصوا على الاحتفال برأس السنة بالغردقة.