رفع قيمة العمل الحر ومفهوم ريادة الأعمال.. ندوة لمركز النيل للإعلام فى سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

نظم مركزالنيل للإعلام بسوهاج بقيادة إيمان على، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، ندوة تعريفية للشباب لرفع قيمة العمل الحر وأهمية التدريب والتأهيل لهم ومفهوم ريادة الاعمال والتعريف بقانون رقم 152 لسنه 2020، والحديث عن الحوافز والمزايا التي يقدمها القانون، تم الحديث عن الحوافز والتيسيرات الغير ضريبية ومنها رد كل أو جزء من قيمه توصيل المرافق الي الأرض المخصصة للمشروع.

وحاضر أسامة محمود عبد الرحمن نائب مدير بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر بسوهاج، وسط مجموعة من الشباب أصحاب الحرف مثل السباكة والكهرباء والراغبين فى القيام بمشروعات خاصة، وتناول الحديث كيفية عمل مشروع صغير من بداية كونه فكرة الى الوصول بها حيز التنفيذ فى إطار دراسة الجدوى والمتابعة الجادة فى جميع خطوات المشروع.

وأضاف أن التوجه الآن هو دعم الشباب للقيام بمشاريع وأعمال دون انتظار العمل الحكومى ولذا تقدم الدولة الفرص التمويلية والتدريبية للشباب لاكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل وكذلك دعمهم فى عرض منتجاتهم من خلال اقامة المعارض ، ولذلك لابد من التطوير المستمر مع آليات العصر الحديث مثل التسويق الالكترونى واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

واوصت الندوة بعمل أسبوع تدريبى بمركز النيل للاعلام لتدريب الشباب على فكرة إبدأ مشروعك لمعرفة كافة خطوات اقامة مشروعات بطريقة صحيحة من كافة الجوانب، أعد اللقاء ونفذه ايمان على امام مدير مركز النيل للاعلام.



ندوة تعريفية للشباب لرفع قيمة العمل الحر وأهمية التدريب (1)



ندوة تعريفية للشباب لرفع قيمة العمل الحر وأهمية التدريب (2)



ندوة تعريفية للشباب لرفع قيمة العمل الحر وأهمية التدريب (3)



ندوة تعريفية للشباب لرفع قيمة العمل الحر وأهمية التدريب (4)