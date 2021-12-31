حياة كريمة.. الكشف الطبى على 61 ألف مواطن بقنا خلال 2021

كتب ـ صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان انتهت من تنظيم أخر قوافلها الطبية المجانية، التى تم تنظيمها بقرية عزبة عبدالرحمن التابعة لمركز نجع حمادى يومىّ 29 و30 ديسمبر الجارى.

وأوضح الداودي، أن عدد القوافل الطبية التى نظمتها المديرية خلال عام 2021 وصل إلى 59 قافلة، تم خلالها توقيع الكشف الطبى ومنح العلاج مجانا لعدد 61 ألفا و263 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 580 مواطنا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد 291 مواطنا، وإجراء فحوصات معملية لعدد 3461 حالة، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف الداودي، أن القوافل الطبية جرى تنظيمها فى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك وفقا لمدى إحتياج القرى للخدمات الطبية حيث تم توزيع القوافل الطبية بواقع "9 بمركز دشنا، 8 فى كل من مركزىّ أبوتشت ونجع حمادى، 7 فى كل من مركزىّ فرشوط و قوص، 6 بمركز الوقف، 5 فى كل من مركزىّ قنا وقفط، 4 بمركز نقادة ".

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القوافل تشمل العديد من التخصاصات الطبية مثل " العظام، الرمد، الأطفال، الباطنه، الأمراض الجلدية وتناسلية، أمراض الأنف والأذن والحنجرة، الفم والأسنان، أمراض الصدر، الجراحة، أمراض النساء والتوليد، تنظيم الأسرة"، كما تشمل القوافل ندوات للتثقيف الصحى حول الأمراض الوبائية وطرق الوقاية منها وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية حضرها حوالى 5 آلاف مواطن.