جامعة حلوان تعلن حصاد الأسبوع.. استلام قمر صناعى تعليمى من وكالة الفضاء

كتب ـ محمد صبحى

نشرت الصفحة الرسمية لجامعة حلوان عل موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك حصاد النشرة الأسبوعية لنشاط الأسبوع والتى جاء فيها:_

1 - افتتاح معرض قول لا للفساد على هامش احتفالية اليوم العالمى لمكافحة الفساد.

2 - تفقد رئيس جامعة حلوان إبداعات طلاب كلية الفنون.

3- تنظيم كلية الفنون التطبيقية ندوة عن اللغة العربية.

4 - تصميم كلية الفنون التطبيقية أكياس وجبات المدارس.

5- مشاركة جامعة حلوان فى الاجتماع الثامن عشر لمحو الأمية بالجامعات.

6 - تنظيم كلية التجارة بجامعة حلوان ندوة عن تمكين المرأة فى إطار التنمية المستدامة ضمن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

7 - استلام جامعة حلوان اول قمر صناعى تعليمى من وكالة الفضاء المصرية.

8 - تنظيم كلية الصيدلة حملة عن مكافحة الإدمان.