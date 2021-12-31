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جامعة حلوان تعلن حصاد الأسبوع.. استلام قمر صناعى تعليمى من وكالة الفضاء

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 01:34 م
جامعة حلوان تعلن حصاد الأسبوع.. استلام قمر صناعى تعليمى من وكالة الفضاء جامعة حلوان - أرشيفية
كتب ـ محمد صبحى

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نشرت الصفحة الرسمية لجامعة حلوان عل موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك حصاد النشرة الأسبوعية لنشاط الأسبوع والتى جاء فيها:_
 
 
1 - افتتاح معرض قول لا للفساد على هامش احتفالية اليوم العالمى لمكافحة الفساد.
 
2 - تفقد رئيس جامعة حلوان إبداعات طلاب كلية الفنون. 
 
3- تنظيم كلية الفنون التطبيقية ندوة عن اللغة العربية.
 
4 - تصميم كلية الفنون التطبيقية أكياس وجبات المدارس.
 
5- مشاركة جامعة حلوان فى الاجتماع الثامن عشر لمحو الأمية بالجامعات.
 
6 - تنظيم كلية التجارة بجامعة حلوان ندوة عن تمكين المرأة فى إطار التنمية المستدامة ضمن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.
 
7 - استلام جامعة حلوان اول قمر صناعى تعليمى من وكالة الفضاء المصرية.
 
8 - تنظيم كلية الصيدلة حملة عن مكافحة الإدمان.
 

اخبار مصر

التعليم العالى

جامعة حلوان

قمر صناعى تعليمى

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