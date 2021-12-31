جامعة حلوان تعلن حصاد الأسبوع.. استلام قمر صناعى تعليمى من وكالة الفضاء

نشرت الصفحة الرسمية لجامعة حلوان عل موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك حصاد النشرة الأسبوعية لنشاط الأسبوع والتى جاء فيها:_
1 - افتتاح معرض قول لا للفساد على هامش احتفالية اليوم العالمى لمكافحة الفساد.
2 - تفقد رئيس جامعة حلوان إبداعات طلاب كلية الفنون.
3- تنظيم كلية الفنون التطبيقية ندوة عن اللغة العربية.
4 - تصميم كلية الفنون التطبيقية أكياس وجبات المدارس.
5- مشاركة جامعة حلوان فى الاجتماع الثامن عشر لمحو الأمية بالجامعات.
6 - تنظيم كلية التجارة بجامعة حلوان ندوة عن تمكين المرأة فى إطار التنمية المستدامة ضمن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.
7 - استلام جامعة حلوان اول قمر صناعى تعليمى من وكالة الفضاء المصرية.
8 - تنظيم كلية الصيدلة حملة عن مكافحة الإدمان.
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