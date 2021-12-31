اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 09:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية: رفع مياه الأمطار بشكل دورى أمام الكنائس والشوارع

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 08:15 م
محافظ الغربية: رفع مياه الأمطار بشكل دورى أمام الكنائس والشوارع رفع مياه الأمطار
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالجهود التي يبذلها رجال الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتواجدهم منذ الأمس في قرى ومدن المحافظة، لشفط مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ وتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين من خلال انتشار 494 معدة في جميع أنحاء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى استمرار التواجد المكثف في محيط الكنائس لرفع مياه الأمطار وتسهيل الحركة للأخوة الأقباط لأداء الشعائر الدينية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، موجهاً باستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق واستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها في أسرع وقت من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية.


محافظ الغربية

طقس محافظة الغربية

حالة الطقس

كنائس الغربية

طقس اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة