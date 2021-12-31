محافظ الغربية: رفع مياه الأمطار بشكل دورى أمام الكنائس والشوارع

الغربية عادل ضرة

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالجهود التي يبذلها رجال الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتواجدهم منذ الأمس في قرى ومدن المحافظة، لشفط مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ وتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين من خلال انتشار 494 معدة في جميع أنحاء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى استمرار التواجد المكثف في محيط الكنائس لرفع مياه الأمطار وتسهيل الحركة للأخوة الأقباط لأداء الشعائر الدينية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، موجهاً باستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق واستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها في أسرع وقت من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية.