تعرف على أرقام خصصتها المرور للإبلاغ عن الحوادث بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب عبد الرحمن سيد

نشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور ، عدد من سيارات الإغاثة المرورية مع سقوط أمطار بالطرق السريعة وذلك بجميع أقسام الطرق، تساعد قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث وهؤلاء بإمكانهم الاتصال بالرقم 01221110000.

ويشارك رجال المرور فى هذا الشأن الحماية المدنية وشرطة المرافق وكافة الأجهزة المعنية بقطاع أمن القاهرة، وأيضا الأجهزه المعاونة من محافظة القاهرة، لتوفير سيارات الشفط، وتم تخصيص أرقام للإغاثة "136 - 01155554444".

كما خصصت إدارة مرور مرور الجيزة خطا ساخنا للإبلاغ عن أى معوقات مرورية وهو على 01205344444 فيما خصصت غرف العمليات الخط الساخن للجيزة 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" و الحماية المدنية "180" مع التنسيق مع كافة الجهات لاستقبال الأمطار.

و قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى سقوط أمطار متوسطة فى محافظة الإسكندرية على أحياء وسط و شرق و برج العرب، وأمطار خفيفة على أحياء المنتزه أول وثان وغرب والعامرية أول و ثان، وتوقف الأمطار فى حى الجمرك، ولا يوجد تراكمات مياه ولا خسائر ناضجة عن الأمطار، وتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى 3 أمتار، وذلك فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيء وسقوط الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية اليوم.

وسقطت أمطار متوسطة أيضا على محافظتى المنوفية ومطروح فى مركزى العلمين والحمام، وأمطار خفيفة على مرسى مطروح والسلوم بمحافظة مطروح، ومحافظات القليوبية والبحيرة ودمياط، ولا توجد تراكمات مياه.

وأشار التقرير أيضا إلى الطقس غير المستقر فى محافظة بورسعيد، وتوقف الأمطار فى محافظتى القاهرة والجيزة، وفتح ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن أحوال البحر، فيما تشهد باقي المحافظات طقس شتوى شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلى ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات.