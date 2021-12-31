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القوى العاملة: اليوم آخر فرصة للتقدم للعمل بليبيا فى أول طلب لاستقدام العمالة

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 09:41 ص
القوى العاملة: اليوم آخر فرصة للتقدم للعمل بليبيا فى أول طلب لاستقدام العمالة وزارة القوى العاملة
كتبت ــ آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن اليوم الجمعة، هو آخر فرصة للتقدم للعمل  في ليبيا علي 58 فرصة عمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبي، وعلي الراغبين للعمل علي هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص  وذلك بالدخول على موقع الوزارة،  ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالى: https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob، وذلك بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا.
 
وقال الوزير، إن المهن المطلوبة هي: أخصائي عظام، جراحة عظام، واثنين أخصائي أشعة تشخيصية، واثنين أخصائي عيون، واثنين أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 أطباء اختصاصيين إسعاف وطوارئ، و4 أخصائيين جراحة عامة، و4 أخصائيين طب أطفال، و4 أخصائيات نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائيين باطنة، و4 أطباء اختصاصيين-عناية حثيثة(دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائيين تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد، و8 أخصائيين تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء ، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و 6 أخصائيين تمريض عام (بكالوريوس تمريض) و2 ممرض اختصاصي- تعقيم.
 
وأوضح الوزير أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة ، و السن من 40 إلى 60  سنة ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من  37 إلى 55 سنة.
 
 
 

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