الجارديان: واحد من بين كل 25 شخصا في إنجلترا أصيب بكورونا خلال الأسبوع الماضي

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أظهرت الاختبارات الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، والتي أجرتها السلطات الصحية في إنجلترا على مدار الأسبوع الماضي، أن واحدًا من كل 25 شخصًا ثبتت إصابته بفيروس بكورونا.



وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية - في سياق تقرير أوردته على موقعها لاإلكتروني اليوم الجمعة - بأن مكتب الإحصاء الوطني في البلاد سجل إصابة مليوني و24 ألفًا و700 حالة إصابة بفيروس كورونا في إنجلترا، خلال الأسبوع المنصرم، أي ما يعادل حوالي 1 من كل 25 شخصًا.



وتأتي أحدث الأرقام بعد أن وجهت اتهامات لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتوجيه "رسائل مختلطة" قبل احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، في الوقت الذي شهدت فيه الأيام الأخيرة، نقصًا واسع النطاق في اختبارات التدفق الجانبي واختبارات كورونا "بي سي آر" للتسليم على بوابة الحكومة، مع عدم توفر تقارير "بي سي آر" في جميع أنحاء المملكة المتحدة حتى صباح أمس الخميس.



وفي إنجلترا، لم يفرض جونسون أي قيود أخرى عشية رأس السنة الجديدة، على الرغم من أنه حث الناس على الاحتفال "بطريقة حذرة ومعقولة" واقترح عليهم اختبار أنفسهم قبل الاجتماع مع الآخرين.



وقال وزير الصحة ساجد جاويد إن الحكومة ستضاعف إمدادات اختبارات التدفق الجانبي ثلاث مرات إلى 300 مليون شهريًا بحلول فبراير 2020، لكنه أضاف أنه مع استمرار النقص الحالي "نتوقع أن نحتاج إلى تقييد النظام في نقاط معينة خلال الأسبوعين المقبلين".