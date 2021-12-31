استمرار رفع مياه الأمطار ومحافظ كفر الشيخ يوجه الشكر للعمال والعاملين المشاركين

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لعمال والعاملين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، على المجهود المبذول لرفع مياه الأمطار، موجها بمواصلة المزيد لرفع المياه، وتيسر حركة المواطنين في الشوارع والأحياء.

وتابع اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، الأعمال التي تشهدها مدن وقرى المحافظة لرفع مياه الأمطار، ورفع المخلفات، والتواصل المستمر مع الوحدات القروية، تنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

كما تفقدت المهندسة عايدة ماضي، سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار بعدد من المدن ومنها مدينة دسوق، بحضور رئيس مدينة دسوق، السيد عبد الستار ونوابه ورؤساء الأحياء.



السكرتير المساعد في جولة لرفع الامياه



جانب من متابعة رفع مياه الأمطار