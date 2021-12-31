إصابة طفل بكسر فى الفقرات بسبب حادث دراجة بخارية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب طفل بمحافظة بورسعيد، بكسر فى الفقرات، اليوم الجمعة، إثر حادث دراجة بخارية بشارع صلاح سالم، واستقبل مستشفى السلام بورسعيد الطفل "مؤمن هشام توفيق" 17 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية ونزيف بالمخ، والحالة العامة سيئة، نتيجة حادث دراجة بخارية فى شارع صلاح سالم.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الخدمات الطبية للطفل المصاب.

وكان لقي شخص بمحافظة بورسعيد، مصرعه،، اثر سقوط "حفار" عليه بمنطقة بحر البقر جنوب بورسعيد.



استقبل مستشفى الزهور المركزي القطب محمد عبدالله 59 عامًا، مصاب وفي حالة سيئة، بإدعاء سقوط "حفار" عليه، وتوفى أثناء عمل الاسعافات الأولية داخل المستشفى.



ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.