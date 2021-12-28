مصرع شخص سقط عليه "حفار" بمنطقة بحر البقر فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي شخص بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الثلاثاء، اثر سقوط "حفار" عليه بمنطقة بحر البقر جنوب بورسعيد.



استقبل مستشفى الزهور المركزي القطب محمد عبدالله 59 عامًا، مصاب وفي حالة سيئة، بإدعاء سقوط "حفار" عليه، وتوفى أثناء عمل الاسعافات الأولية داخل المستشفى.



ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.



