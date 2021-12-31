"أوقاف الأقصر" تفتتح 3 مساجد جديدة فى إسنا والقرنة والطود.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح 3 مساجد جديدة بمدن القرنة والطود وإسنا، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ومن جانبه قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن المساجد الجديدة التى تم الإنتهاء من تشييدها وصيانتها وترميمها هى:- (مساجد الظاهرى بنجع الظاهرى بمركز ومدينة الطود - مسجد الإمام البخارى بقربة النمسا بمركز ومدينة إسنا - مسجد القرية النموذجية بالقرنه بمركز ومدينة القرنة)، والتى تم إفتتاحها اليوم بحضور لفيف من قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الاقصر وإدارت أوقاف الطود والقرنه والنمسا.

وحضر وكيل أوقاف الأقصر، افتتاح مسجد الظاهرى بنجع الظاهرى بمركز ومدينة الطود وقد حضر حفل الافتتاح اللواء خالد عبدالحميد مدير الأمن، والنائب محمد عطالله عضو مجلس الشيوخ، والنائب بهجت الصن عضو مجلس النواب، والدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وفضله الشيخ عبدالستار إبراهيم ابوالحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية.

وقد ارتقى المنبر وألقى خطبه الجمعه الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، وكانت بعنوان اغتنام الأوقات ومخاطر اضاعتها، وفى مسجد الإمام البخارى بقربه النمسا بمركز ومدينة إسنا ارتقى المنبر وألقى خطبه الجمعه فضيلة الشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوه، وفى مسجد القرية النموذجية بالقرنة بمركز ومدينة القرنه وقد ارتقى المنبر وألقى خطبه الجمعه فضيلة الشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل المديرية، وبحضور لفيف من قيادات الدعوه بمديرية أوقاف الاقصر وإدارات أوقاف الطود والقرنه والنمسا.