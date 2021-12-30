اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 08:33 م
أكرم القصاص
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2021 عام الإنجاز وجنى الثمار.. غدا بـ"اليوم السابع"

الخميس، 30 ديسمبر 2021 07:00 م
2021 عام الإنجاز وجنى الثمار.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، 2021 عام الإنجاز وجنى الثمار.. ممرات التنمية من الشمال للجنوب بالجمهورية الجديدة.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يطلق نقاطا متعددة للتنمية.. مدن صناعية للدواء والغذاء.. وملايين الأفدنة فى توشكى وسيناء والدلتا الجديدة.. تحسين معيشة 55 مليون مصرى فى القرى والنجوع والتوابع فى نقلة تاريخية.

 

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اليوم السابع
اليوم السابع

اليوم السابع

2021

عام الإنجاز

الرئيس السيسى

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