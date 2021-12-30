12 معلومة حول صناعة وصادرات الأسمدة محليا وعالميا.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

تسعى الحكومة لزيادة الصادرات لـ100 مليار دولار خلال 3 سنوات، من خلال مضاعفة الصادرات 3 مرات تقريبا عبر العديد من الآليات.

ومن أبرز الصناعات المؤهلة، لزيادة الصادرات، صادرات الأسمدة، والتى يتم إنتاجها من 15 شركة عامة وخاصة.. وتنتج مصر نحو 23 مليون طن سماد أزوتى ويتم استهلاك 9 ملايين طن محليا، وبالتالى يمكن تصدير نحو 14مليون طن للخارج.

تعرف على آليات زيادة تلك الصادرات.

1- ‬تبلغ صادرات الأسمدة سنويا نحو 2 مليار دولار.

2- تطور الحكومة عدد من شركات الأسمدة لإعادتها للتصدير مجددا.

3- يمكن زيادة الصادرات لـ 6 مليارات دولار خلال فترة من 3 لـ4 سنوات.

4- تحتاج زيادة الصادرات لاليات نقل اقل تكلفة يمكن تنفيذها من خلال مشروع جسور.

5- لزيادة الصادرات من المهم تحرير سعر السماد المحلى.

6 - التوسع في السوق الافريقى القريب من أفضل وسائل زيادة الصادرات.

7- الاستفادة من الاتفاقيات التجارية العزبية والافريقية والاوروبية، يساهم فى زيادة صادرات الاسمدة.

8- تبلغ حصة الشركات العربية من صادرات الأسمدة 33% عالمياً، تمثل 72 مليون طن.

9- يصل إجمالي صادرات الأسمدة عالمياً إلى 224 مليون طن.

10- يصل إنتاج الأسمدة وخاماتها عالميا لنحو 315 مليون طن وتبلغ حصة إنتاج الوطن العربي 139 مليون طن من الإنتاج العالمي.

11- صادرات الأسمدة بلغت عالميا نحو 224.483 مليون طن.

12- صادرات الأسمدة فى الدول العربية تبلغ 72.422 مليون طن وبنسبة 33% من مجمل تجارة الأسمدة فى العالم.