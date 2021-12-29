"كيما أسوان" تسدد 781 مليون جنيه و71 مليون دولار للبنوك الممولة

كتب عبد الحليم سالم

قال المهندس محمد حسنين رضوان الرئيس التنفيذى لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما اسوان، قيام الشركة بسداد الفوائد المدينة المستحقة بمبلغ 187 مليون جنيه بالإضافة إلى 16 مليون دولار، فضلا عن سداد عمولة إعادة هيكلة القرض البنك بمبلغ 6.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 1.2 مليون دولار للبنوك الممولة عن عام 2021.

وأضاف رضوان فى بيان له اليوم الأربعاء، أن تلك المبالغ خاصة بمشروع الأمنويا واليوريا الجديد " كيما 2" والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم أمس الثلاثاء، هذا بالإضافة لسداد مبلغ القسط والفائدة التى تم سدادها خلال عامى 2019 و2020، والتى بلغت 792 مليون جنيه و29 مليون دولار، ليصبح إجمالى ما تم سداده حتى تاريخ البنوك الممولة ما يعادل مبلغ 1.722 مليار جنيه.