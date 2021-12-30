اليوم السابع
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وكيل تعليم الغربية يفتتح معرض نتائج العام الجديد بإدارة شرق طنطا التعليمية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 04:36 م
وكيل تعليم الغربية يفتتح معرض نتائج العام الجديد بإدارة شرق طنطا التعليمية المعرض
الغربية عادل ضرة

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افتتح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، معرض نتائج للعام 2022 بمدرسة الرافعى الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور فتحى ابو هندي، مدير عام التعليم الفني، نائبا عن الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، محمد فتوح، مدير ادارة الامن بالمديرية، امل الشيخ، موجه عام الاقتصاد المنزلى بالغربية، محاسن عبد السلام، موجه أول شرق طنطا، سماح النشار، مدير الخدمات بشرق طنطا ولفيف من قيادات الإدارة.

وأبدى وكيل الوزارة الضيوف إعجابهم بالأفكار المبدعة بنتائج هذا العام متمنين للجميع عاما سعيدا مليء بالعمل والإبداع والنجاح.

 

 

 

 


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معرض نتائج العام الجديد

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