وكيل "تعليم الغربية" يطلق مبادرة "يلا صيانة" لصيانة المقاعد بمدارس المحافظة

الغربية - عادل ضرة

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا بحضور فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني، وعبد الناصر عرفه، موجه عام المجال الصناعي، وحسين الهمشري، الموجه العام للتربية الاجتماعية، ومحمد وجدي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بشأن تفعيل مبادرة "يلا صيانة" لصيانة وإصلاح جميع الأثاث المدرسي من مقاعد ودسكات على مستوى مدارس المحافظة، وذلك من خلال حصر الأثاث المتهالك بكل مدرسة، وإعادة إصلاحه للاستفادة منه لصالح أبنائنا الطلاب، بمشاركة مدارس التعليم الفني، والمشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالادارات التعليمية، ومن خلال معلمي المجال الصناعي بجميع الإدارات، وتحت إشراف التوجيه العام للمجال الصناعي بالمديرية، والتعليم الفني الصناعي.

من جانبه، صرح وكيل الوزارة أنه سيتم تدشين المبادرة بمدرسة على مبارك الابتدائية بغرب طنطا يوم الإثنين القادم، وسيتم رصد جوائز قيمة عبارة عن كأس وشهادة تقدير للثلاث مراكز الاولي للمدارس علي مستوي كل إدارة تعليمية وذلك بناء علي سرعة الإنجاز والتفعيل للمبادرة.