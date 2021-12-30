وكيل تعليم الغربية يعقد اجتماعا بمدير إدارة المدارس المنتجة فى أول يوم عمل له

الغربية عادل ضرة

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بحضور أسامة الشاعر، مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات مع عماد العكل، مدير إدارة المدارس المنتجة بالمديرية فى أول يوم عمل له لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتغلب على أمراض سوء التغذية لدى التلاميذ، ومن بينها استبدال مكونات المقصف المدرسى بأغذية صحية مثل الفواكه، ومنع أى سلع بها مواد حافظة خلال موسم الامتحانات واستمرارها طوال العام الدراسى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وضرورة التأكيد على استخراج الشهادة الصحية لمسئولى المقصف المدرسى.

وافتتح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، معرض نتائج للعام 2022 بمدرسة الرافعي الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور فتحي أبو هندى، مدير عام التعليم الفني، نائبا عن الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، محمد فتوح، مدير إدارة الأمن بالمديرية، أمل الشيخ، موجه عام الاقتصاد المنزلي بالغربية، محاسن عبد السلام، موجه أول شرق طنطا، سماح النشار، مدير الخدمات بشرق طنطا ولفيف من قيادات الإدارة.

وأبدى وكيل الوزارة والضيوف إعجابهم بالأفكار المبدعة بنتائج هذا العام متمنين للجميع عاما سعيدا ملئ بالعمل والابداع والنجاح.