وكيل تعليم الغربية يفتتح معرض نتائج العام الجديد بإدارة شرق طنطا التعليمية

الغربية عادل ضرة

افتتح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، معرض نتائج للعام 2022 بمدرسة الرافعي الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور فتحي أبو هندى، مدير عام التعليم الفني، نائبا عن الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، محمد فتوح، مدير إدارة الأمن بالمديرية، أمل الشيخ، موجه عام الاقتصاد المنزلي بالغربية، محاسن عبد السلام، موجه أول شرق طنطا، سماح النشار، مدير الخدمات بشرق طنطا ولفيف من قيادات الإدارة.

وأبدي وكيل الوزارة والضيوف إعجابهم بالأفكار المبدعة بنتائج هذا العام متمنين للجميع عاما سعيدا مليء بالعمل والابداع والنجاح.